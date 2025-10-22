Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, deteve um menor de 14 anos suspeito de homicídio qualificado na Gafanha da Vagueira, concelho de Vagos. A vítima foi Susana Gravato, vereadora do PSD na Câmara Municipal de Vagos, de 49 anos, encontrada morta na tarde de terça-feira na sua residência.

Segundo a investigação, a mulher terá sido atingida por um disparo de arma de fogo dentro de casa. O filho é suspeito de ser o autor, tendo sido recolhidos vários indícios e recuperada a arma utilizada, que pertence ao pai do suspeito.

O marido da vítima encontrou Susana Gravato deitada no sofá com sinais de ferimentos, e apesar da intervenção dos bombeiros de Vagos e da equipa do INEM, a autarca entrou em paragem cardiorrespiratória e não resistiu.

O menor será presente a primeiro interrogatório judicial junto das autoridades competentes da Comarca de Aveiro.