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A sentença abrange também crimes de violência reiterada contra uma ex-companheira, ameaças e infrações de trânsito, num processo que envolvia um total de 40 acusações inicialmente apresentadas contra o arguido.

Marius Borg Høiby, de 28 anos, é filho de um relacionamento anterior ao casamento da mãe com o príncipe herdeiro da Noruega. O caso tem sido acompanhado com grande atenção no país, devido à ligação direta à família real norueguesa.

A mãe, a princesa herdeira Mette-Marit, casou em 2001 com o príncipe herdeiro Haakon, integrando Marius na esfera pública da família real, apesar de não possuir estatuto dinástico.

O tribunal considerou provados dois dos episódios de violação, além de outros crimes associados a violência doméstica e comportamentos coercivos, determinando uma pena de prisão efetiva de quatro anos.

O caso provocou forte impacto na opinião pública norueguesa, não apenas pela gravidade das acusações, mas também pela proximidade do condenado à família real, que tem estado sob intenso escrutínio mediático desde o início do processo.

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