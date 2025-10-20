Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

José Manuel Anes, antigo presidente do Observatório de Segurança, criminalidade e Terrorismo (OSCOT) está internado em estado grave depois de ter sido esfaqueado à porta de casa. A PJ começou de imediato a investigar o caso e entretanto deteve a filha de José Manuel Anes como sendo a primeira suspeita.

O ataque, que não envolveu roubo, está a ser investigado pelo departamento de homicídios da Polícia Judiciária, e as autoridades já identificaram um suspeito, que se encontra em parte incerta, avançou o Diário de Notícias.

Aos 81 anos foi internado no Hospital de São José em estado grave, com várias facadas e um hematoma cerebral, mas fontes próximas confirmam ao Expresso que se encontra "livre de perigo". O OSCOT divulgou um comunicado expressando votos de rápida recuperação e acompanhamento da situação.

Encontra-se com  "ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas" e "hematomas nos olhos provocados pelos dedos da suspeita", informou, ao final da tarde, a PSP.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.