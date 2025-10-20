Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

José Manuel Anes, antigo presidente do Observatório de Segurança, criminalidade e Terrorismo (OSCOT) está internado em estado grave depois de ter sido esfaqueado à porta de casa. A PJ começou de imediato a investigar o caso e entretanto deteve a filha de José Manuel Anes como sendo a primeira suspeita.

O ataque, que não envolveu roubo, está a ser investigado pelo departamento de homicídios da Polícia Judiciária, e as autoridades já identificaram um suspeito, que se encontra em parte incerta, avançou o Diário de Notícias.