Ana Anes, de 40 anos, foi detida esta segunda-feira pela Polícia Judiciária, suspeita de ter agredido violentamente o pai, José Manuel Anes, de 81 anos, à porta da casa da família em Lisboa.

O incidente ocorreu pouco antes das 14h00, quando vizinhos ouviram gritos e acionaram a PSP. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o ex-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) “prostrado no solo, ensanguentado”.

Segundo relatos da PSP, José Manuel apresentava ferimentos e lacerações no abdómen, mãos e pernas, aparentemente provocados por um objeto cortante, além de hematomas nos olhos causados pelos dedos da suspeita. Transportado para o Hospital de São José pelas 14h50, o especialista em segurança interna continua internado, mas fora de perigo.

A suspeita terá deixado mensagens enigmáticas nas suas contas de Instagram e Facebook, sugerindo a agressão e fazendo referências a familiares e amigos, incluindo teorias de conspiração envolvendo a Mossad e o caso de Camarate. Um post chegou a afirmar: “Acho que deixei o meu pai sem olhos. Mas devem ouvir dizer que morreu pacificamente.”

Testemunhas indicam ainda que Ana Anes já havia agredido o pai anteriormente, embora esta informação tenha surpreendido amigos do criminólogo, diz o Expresso.

José Manuel Anes é diretor da revista Segurança e Defesa, membro da maçonaria e fundador do OSCOT, tendo sido presidente do observatório entre 2010 e 2012 e, posteriormente, presidente do conselho consultivo.

Após o alerta inicial à PSP, a brigada de homicídios da PJ de Lisboa tomou conta do caso e, ao início da noite, anunciou que Ana Anes estava “sob custódia” como principal suspeita da tentativa de homicídio.

