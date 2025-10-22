Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O caso remonta à passada segunda-feira, quando o antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) foi esfaqueado em casa, em Lisboa. José Manuel Anes, que foi também perito forense e figura de destaque nas áreas da criminologia e segurança, deu entrada em estado grave no Hospital de São José, apresentando ferimentos no abdómen, nas mãos e nas pernas, bem como hematomas nos olhos, alegadamente provocados por pressão dos dedos.

Entretanto, soube-se que o académico, de 75 anos, já está livre de perigo.

Ana Anes terá confessado a tentativa de homicídio nas redes sociais, antes de ser detida pelas autoridades.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, sob a direção do Ministério Público, que continua a apurar as circunstâncias exatas do crime e o eventual motivo do ataque.

