Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Caso haja necessidade de suspender algum procedimento para garantir que temos efetivamente segurança na entrada de pessoas e garantir que a nossa economia não é prejudicada, não excluímos nada nessa altura. Não queremos chegar ao ponto de suspender procedimento", afirmou Luís Montenegro.

Em resposta a perguntas do PSD, o primeiro-ministro voltou a recordar que o seu Governo herdou um “processo em andamento” quanto ao controlo de fronteiras e garantiu que o seu executivo "não está satisfeito" com as longas filas nos aeroportos, “nomeadamente quando há picos de chegada de pessoas ao aeroporto”.

“Este não é um problema exclusivo do aeroporto de Lisboa. É um problema que hoje existe nos aeroportos de França, Alemanha, Grécia, Países Baixos, Itália, Bélgica”, sublinhou. E deu o exemplo do aeroporto de Frankfurt, que esta manhã tinha uma “fila nos serviços de controlo de mais de meio quilómetro".

De notar que a Comissão Europeia reconheceu, esta quarta-feira, que há problemas em vários países, mas recusou que seja um problema comunitário.

Para Montenegro, "a implementação de um novo sistema ainda não está a dar a resposta necessária”.

Assim, e para fazer face às filas, Montenegro garantiu que o Governo vai aumentar recursos humanos que permitam dar resposta a estas filas, dando conta que vão entrar mais de 300 polícias para estas funções no fim de junho.

No mesmo sentido, o primeiro-ministro afirmou ainda que o Governo está a fazer “diligências” em “mais de 20” contratos a “propósito de serviços tecnologicos e de manutenção”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.