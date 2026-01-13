Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A diocese católica romana de Rottenburg-Stuttgart, na Alemanha, manifestou arrependimento depois da transmissão de uma missa da véspera de Natal em que o Menino Jesus foi retratado por uma mulher adulta envolta em papel de arroz pegajoso, descrição que motivou a alcunha de “Slime Jesus” por alguns críticos, conta o The Guardian.

A celebração, exibida na televisão pública ARD a partir da igreja de Santa Maria, em Estugarda, mostrou um presépio no qual a artista se encontrava encolhida em posição fetal, coberta com papel pegajoso. Segundo o padre Thomas Steiger, que presidiu à cerimónia, a intenção era retratar o nascimento de Cristo de forma humana e próxima.

Ao lado do padre, a artista respirava profundamente e contorcia-se lentamente no papel, que supostamente representava o vérnix caseoso que cobre os recém-nascidos.

Milena Lorek, responsável pela conceção do espetáculo, identificou a intérprete no presépio como Eleni Sismanidou através do Instagram, explicando que a cena foi idealizada como “um momento de incerteza entre segurança e angústia”.

Apesar da intenção artística, a representação suscitou forte polémica, especialmente entre meios de comunicação de direita, que há anos criticam os canais públicos alemães e as taxas de licenciamento que os financiam.

O diário Bild publicou o tema em destaque: “ARD mostra missa de Natal com slime Jesus”, citando espectadores que compararam a figura deitada na palha a um “alien a respirar” e classificaram o espetáculo como “doentio e distorcido”.

Após quase três semanas de críticas crescentes e de troça nas redes sociais, a diocese de Rottenburg-Stuttgart reconheceu na segunda-feira que a transmissão não correu conforme planeado. Em comunicado no seu site, a diocese, liderada pelo bispo Klaus Krämer, afirmou ter analisado cuidadosamente os comentários recebidos e que “as reações à transmissão mostraram que sentimentos religiosos foram feridos”.

O comunicado frisou que o serviço católico de transmissão da SWR, responsável pela conceção do presépio e pelo programa transmitido, “lamenta profundamente e enfatiza que em nenhum momento foi sua intenção provocar ou depreciar os princípios centrais da fé”.

___

