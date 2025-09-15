Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo comunicado da seguradora, que cobre a Carris, enviado ao 24notícias, o objetivo é garantir que os processos de indemnização decorram de forma “transparente, célere, justa e humanizada”, reforçando a confiança das vítimas e das suas famílias, em Portugal e no estrangeiro.

A comissão será presidida pelo professor catedrático Duarte Nuno Vieira, especialista em avaliação do dano corporal e figura de destaque em organismos nacionais e internacionais nesta área. O grupo integra ainda o professor Ricardo Barroso, da Universidade do Porto, em representação da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e o professor Filipe Albuquerque Matos, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, especialista em Direito das Obrigações e do Seguro. Para além destes, contar-se-á também com peritos médicos internacionais, tendo em conta que muitas vítimas regressaram aos seus países antes de concluírem os tratamentos clínicos.

De acordo com a Fidelidade, a comissão terá autonomia para solicitar informações e pronunciar-se sobre as propostas de indemnização, emitindo recomendações fundamentadas. Embora a decisão final caiba à seguradora, a empresa compromete-se a acolher as recomendações do grupo de especialistas, garantindo maior transparência e equidade no processo.

Recorde-se que o acidente de dia 3 de setembro resultou em 16 mortos e 22 feridos e deixou a cidade em choque, com várias demonstrações de solidariedade e homenagens a decorrer nos dias seguintes.

