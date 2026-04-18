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A Noruega enfrenta um dos maiores testes à sua reputação democrática após a revelação de documentos ligados a Jeffrey Epstein, que expõem alegadas ligações entre o ofensor sexual e membros da elite política e institucional norueguesa. A reação foi imediata, o parlamento aprovou por unanimidade a criação de uma comissão independente para investigar o alcance e as implicações dessas relações.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a comissão, formalmente lançada esta semana, terá um mandato alargado, recuando mais de três décadas, incluindo o período que antecedeu os Acordos de Oslo (1993-1995). O objetivo é apurar a natureza das relações entre Epstein, a sua rede e políticos ou funcionários públicos noruegueses, bem como avaliar se essas ligações tiveram impacto nos interesses ou na segurança nacional.

Entre as áreas sob escrutínio estarão também as campanhas norueguesas para cargos em organizações internacionais, assim como a atribuição de ajuda ao desenvolvimento e outros financiamentos públicos. A investigação poderá, ainda, colaborar com processos criminais em curso, encaminhando informações relevantes para as autoridades policiais.

Per-Willy Amundsen, presidente da comissão parlamentar de fiscalização que impulsionou o inquérito, reconhece o impacto profundo do caso na perceção pública. “Sempre nos vimos como uma sociedade aberta, democrática e funcional, sem corrupção. Mas estes ficheiros abalaram essa confiança”, afirmou. Para o responsável, a única forma de restaurar a credibilidade passa por uma investigação totalmente independente e transparente.

Os documentos, divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em janeiro, provocaram várias reações no país ao mencionarem figuras ligadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e até à família real. Ainda assim, a comissão não investigará a alegada ligação da princesa herdeira Mette-Marit a Epstein, uma vez que a Constituição exclui a monarquia do escrutínio parlamentar.

O caso levanta também preocupações quanto à reputação internacional da Noruega, tradicionalmente vista como mediadora em processos de paz. “Esta situação pode alterar a forma como o país é visto no exterior”, alertou Amundsen, sublinhando a necessidade de apurar toda a verdade.

O primeiro-ministro, Jonas Gahr Støre, já tinha admitido que os documentos demonstram como riqueza e influência podem ser usadas para contornar regras e exercer poder indevido. “Há questões legítimas sobre possíveis violações legais e éticas que precisam de ser esclarecidas”, declarou.

As conclusões da comissão poderão ter consequências políticas significativas, em particular para o Partido Trabalhista, historicamente dominante e com forte presença na diplomacia norueguesa. Mais do que apurar responsabilidades, o desafio central será reconstruir a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas.

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