De acordo com a agência Reuters, o material agora tornado público coloca o ex-presidente democrata Bill Clinton em destaque, enquanto as referências ao actual presidente, Donald Trump, são residuais.

A divulgação resulta do cumprimento de uma lei aprovada de forma quase unânime pelo Congresso, em novembro, que impôs a desclassificação integral dos ficheiros ligados ao financiador condenado por crimes sexuais. A medida surge após meses de tentativas da administração Trump para manter os documentos sob sigilo, num processo que se transformou num problema político para a Casa Branca, alimentando críticas dentro da própria base republicana.

Entre os elementos agora revelados constam fotografias e registos que associam Bill Clinton a Epstein e à sua cúmplice, Ghislaine Maxwell. Uma das imagens mostra o antigo presidente numa piscina ao lado de Maxwell, enquanto outra o retrata com uma jovem não identificada. Embora Clinton tenha negado, no passado, qualquer conhecimento das actividades criminosas de Epstein, a sua presença recorrente nos ficheiros contrasta com a escassez de referências a Donald Trump.

A ausência do nome do actual presidente é sublinhada pela Reuters, sobretudo tendo em conta a relação pública que Trump manteve com Epstein nos anos 1990. Em divulgações anteriores, promovidas por democratas, Trump surgia em manifestos de voo do jacto privado de Epstein e em listas de contactos, mas este novo conjunto de documentos parece omitir grande parte dessas ligações.

A publicação dos ficheiros foi impulsionada por pressão política transversal. O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, acusou o Departamento de Justiça de divulgar documentos excessivamente editados e de revelar apenas uma fracção do material existente.

