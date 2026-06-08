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Entre repertórios associados à constante viagem humana e à poesia, o Festival vai homenagear a pianista Maria João Pires, eleita a personalidade musical de 2026 pela Academia de Música Flor de Murta.

A IX edição do FIPO volta com novos nomes do circuito artístico internacional e cresce para seis concertos. Anna Fedorova, pianista ucraniana organizadora de cursos para jovens exilados, Alim Beisembayev, o cazaque que ganhou 1.º Prémio no concurso de piano de Leeds, e o pianista polaco Rafal Blechacz, vencedor do Concurso Chopin, vão tocar pela primeira vez no Auditório Ruy de Carvalho, em Oeiras.

A pianista Teresa da Palma Pereira vai abrir o FIPO, com um concerto a 5 de julho que integrará Mozart, Mendelssohn e Chopin. Com o título “Poema”, o concerto é inspirado na peça do compositor arménio Arno Babajanian, a qual integra o novo álbum “Poema” que Teresa da Palma Pereira vai lançar neste concerto de abertura.

Teresa da Palma Pereira e Anna Fedorova vão orientar as masterclasses internacionais que decorrerão na Academia de Música Flor da Murta, em Paço de Arcos. Segundo a organização do FIPO, as duas pianistas devem apresentar jovens de várias nacionalidades como tem sucedido nas edições anteriores.

A 12 de julho, Anna Fedorova vai apresentar um recital centrado em três “intermezzos” de Brahms, na sonata “Appassionata” de Beethoven e na obra “Carnaval op.9”, de Schumann.

Uma semana depois, a 19 de julho, Alexei Volodin vai regressar a Beethoven com duas sonatas: a “Patética” e a “Les Adieux”. Depois tocará “A Bela Adormecida”, de Tchaikovsky, e duas peças de Liszt.

Alim Beisembayev, pianista do Cazaquistão que venceu o Concurso Internacional de Piano de Leeds em 2021, vai tocar dois compositores a 26 de julho. Irá começar a sua apresentação com “Momento Musical” e com Fantasia “Wanderer” de Schubert, terminando com a Sonata em Si menor de Liszt.

Já a 1 de agosto, Yoav Levanon regressa ao FIPO para homenagear o espírito de Horowitz e tocar Scarlatti, Beethoven, Scriabin, Rachmaninov e Liszt.

A edição deste ano termina no dia seguinte, com um concerto de Rafal Blechacz. O vencedor do Prémio Chopin de 2005 só tocará peças de Bach e Chopin.

“É um programa magnífico que teve de incluir um sexto concerto para corresponder à procura cada vez maior do público”, afirma a diretora artística do FIPO, Teresa da Palma Pereira. “As plateias vão voltar a juntar uma mistura de melómanos de todas as idades, jovens profissionais em início de carreira e músicos amadores, criando um ambiente de grande identificação com as execuções dos artistas ao longo dos recitais”.

A entrada no FIPO é livre, mas requer uma inscrição no site oficial do evento. Todos os concertos arrancam às 18h, no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide.