Nenhum filme português foi selecionado para a competição principal do Festival de Cannes e também não há nomes nacionais na mostra paralela ou em co-produções, pelo menos para já. É que a lista não está fechada e, como de costume, os organizadores avisaram que outras obras poderão entrar para a selecção oficial.
Este ano, foram analisadas 2541 longas-metragens e a lista de candidatos à Palma de Ouro é dominada por figuras como o espanhol Pedro Almodóvar ("Natal Amargo"), o iraniano Asghar Farhadi ("Parallel Tales"), ou o romeno Cristian Mungiu ("Fjord").
Ao contrário de outros anos, a competição oficial integra apenas cinco filmes realizados por mulheres e os grandes estúdios americanos ficaram de fora. França e Espanha dominam, com cinco e três longas- metragens em competição, respectivamente, e outras tantas obras de cineastas japoneses.
O realizador sul-coreano Park Chan-wook lidera o júri que decidirá os vencedores desta edição, que terá como um dos momentos altos a atribuição de Palmas de Ouro Honorárias a Barbra Streisand e a Peter Jackson. O evento começa este domingo, em Cannes, França, com a estreia de "La Venus Électrique", do francês Pierre Salvadori, com Pio Marmai, Anais Demoustier e Gilles Lellouche.
O ator americano John Travolta estreia-se fora da competição principal com "Propeller One-Way Night Coach", a história de um entusiasta da aviação que viaja pelos Estados Unidos da América na companhia da mãe.
Lista completa:
Filme de Abertura
"La Vénus Électrique" - Pierre Salvador
Seleção Oficial - Competição
"Natal Amargo" - Pedro Almodóvar
"Parallel Tales" - Asghar Farhadi
"Coward" - Lukas Dhont
"La Bola Negra" - Javir Calvo e Javier Ambrossi
"Another Day" - Jeanne Herry
"A Woman's Life" - Charline Bourgeois-Tacquet
"Das Getraumte Abenteuer - Valeska Grisebach
"Notre Salut" - Emmanuel Marre
"Nagi Notes" - Koji Fukada
"The Unknown" - Arthur Harari
"The Birthday Party" - Léa Mysius
"Fjord" - Cristian Mungiu
"Gentle Monster" - Marie Kreutzer
"The Man I Love" - Ira Sachs
"El Ser Querido" - Rodrigo Sogoyen
"Hope" - Hong-jin Na
"All of Sudden" - Ryusuke Hamaguchi
"Sheep in the Box" - Hirokazu Koreeda
"Fatherland" - Pawel Pawlikowski
"Minotaur" - Andrey Zvyagintsev
"Moulin" - Laszlo Nemes
Un Cetain Regard
"Teenage Sex and Death at Camp Miasma" - Janes Schoenbrun (abertura)
"Everytime" - Sandra Wollner
"Ula" - Viestrus Kairiss
"Elephants in the Fog" - Abinash Bikram Shah
"Siempre Soy Tu Animal Materno" - Valentina Maurel
"I'll Be Gone in June" - Katharina Rivilis
"Strawberries" - Laila Marrakchi
"Iron Boy" - Louis Clichy
"Yesterday the Eye Didn't Sleep" - Rakan Mayasi
"Words of Love" - Rudi Rosenberg
"All the Lovers in the Night Sode" - Yukiko Sode
"El Deshielo" - Manuela Martelli
"Club Kid" - Jordan Firstman
"Ben'Imana" - Marie-Clémentine Dusabejambo
Fora de Competição
"Her Private Hell" - Nicolas Winding Refn
"La Bataille de Gaulle: L'age de Fer" - Antonin Baudry
"L'Objet du Délit" - Agnés Jaoui
"L'Abandon" - Vincent Garenq
"Karma" - Guillaume Canet
"Diamond" - Andy Garcia
Premiere
"Propeller One-Way Night Coach" - John Travolta
"The Match" - Juan Cabral e Santiago Franco
"Visitation" - Volker Schlondorff
"The Samurai and the Prisoner" - Kiyoshi Kurosawa
"La Troisieme Nuit" - Daniel Auteuil
Sessões Especiais
"Avedon" - Ron Howard
"Cantona" - David Tryhorn e Ben Nicholas
"Les Matins Merveuilleux" - Avril Besson
"Rehearsals for a Revolution" - Pegah Ahangarani
"L'Affaire Marie-Claire" - Lauriane Escaffre e Yvo Muller
"John Lennon: The Last Interview" - Steven Soderbergh
"Les Survivans du Che" - Christophe Dimitri Réveille
Sessões da Meia-Noite
"Colony" - Sang-ho Yeon
"Jim Queen" - Marco Nguyen e Nicolas Athané
"Roma Elastica" - Bertrand Mandico
"Sanguine" - Marion le Corroller
"Full Phil" - Quentin Dupieux
