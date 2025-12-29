Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as detenções, 76 estão relacionadas com crimes rodoviários, incluindo 54 por condução sob efeito de álcool, 17 por condução sem habilitação legal e cinco por outros crimes rodoviários. Foram também detidos seis indivíduos por crimes contra a propriedade, como furtos e roubos, e 16 por tráfico de estupefacientes, com a apreensão de 12.254 doses individuais.

Durante a operação, a PSP apreendeu ainda nove armas brancas e uma outra arma, incluindo seis detenções por posse de arma proibida.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram controlados 1.722 condutores, tendo sido registadas 447 infrações, destacando-se 41 por falta de inspeção periódica, 25 por ausência de seguro obrigatório, 18 por condução sob influência de álcool, 11 por uso indevido do telemóvel e uma por incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção infantil.

Relativamente à sinistralidade, 200 acidentes ocorreram nas últimas 48 horas, com quatro feridos graves, 58 ligeiros e uma vítima mortal numa colisão em Vila Nova de Gaia, Porto, no dia 28 de dezembro.

A PSP reforçou ainda os alertas de segurança no manuseio de artigos pirotécnicos, recomendando que sejam utilizados apenas em locais autorizados, longe de pessoas, animais e objetos inflamáveis, e que não se combine o uso com álcool.

A operação continua a focar-se em prevenção, sensibilização e fiscalização, apelando aos condutores para que ajustem a condução às condições meteorológicas, evitem excesso de velocidade e não conduzam sob efeito de álcool ou distraídos pelo telemóvel. A polícia aconselha ainda a moderação da velocidade em áreas de grande circulação e a planearem com antecedência viagens longas, realizando pausas durante o trajeto.

