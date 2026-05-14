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Segundo informação divulgada pelas autoridades, estarão em vigor múltiplas restrições à circulação automóvel, bem como à paragem e estacionamento, em várias artérias do centro histórico, Baixa, Aliados e zona ribeirinha. As primeiras limitações arrancam ainda na madrugada de sábado e prolongam-se até à 1h00 de domingo.
- Eis os condicionamentos ao trânsito:
Proibida a paragem e o estacionamento na Praça do General Humberto Delgado, bolsas laterais de estacionamento do lado poente, com início às 00h00 do dia 13 de maio e termo às 24 horas horas do dia 17 de maio;
- Proibido o trânsito na Praça do General Humberto Delgado, arruamento sul, com início às 7 horas do dia 16 de maio e termo às 13 horas do dia 17 de maio;
- Proibida a paragem e o estacionamento na Rua do Loureiro, lado norte e oposto ao troço compreendido entre o n.º 124 e o n.º 26, com início às 17h00 do dia 16 de maio e termo às 1h00 do dia 17 de maio;
- Proibida a paragem e o estacionamento, com início às 17h00 do dia 16 de maio e termo às 1h00 do dia 17 de maio, nos seguintes arruamentos:
- Rua de Camões, em ambos os lados, no troço compreendido entre a Rua de Alferes Malheiro e a Rua de Gonçalo Cristóvão;
- Rua de Gonçalo Cristóvão, em ambos os lados do arruamento sul, no troço compreendido entre o n.º 331 e a Rua de Camões;
- Rua do Almada, em ambos os lados e em toda a sua extensão; - Rua de Alferes Malheiro, em ambos os lados, no troço compreendido entre a Rua do Almada e a Rua de Camões;
- Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola, lado poente, no troço compreendido entre o n.º 59 e n.º 81;
- Avenida dos Aliados, no troço frente ao n.º 266, numa extensão de, aproximadamente, 11 metros;
- Avenida dos Aliados, no troço frente ao n.º 89, numa extensão de, aproximadamente, seis metros;
- Rua de Ramalho Ortigão, em ambos os lados;
- Rua de Ceuta, lado sul, em toda a sua extensão;
- Rua de Rodrigues Sampaio, lado poente, no troço compreendido entre o n.º 189 e o n.º 153;
- Rua de Guilherme da Costa Carvalho, lado sul, no troço compreendido entre o n.º 29 e o n.º11;
- Rua de S. Filipe de Nery, lado sul, em toda a sua extensão;
- Rua dos Clérigos, lado norte, em toda a sua extensão;
- Praça de Almeida Garrett, lado poente, no troço compreendido entre o n.º 19 e n.º 39;
- Rua de Sá da Bandeira, lado poente, no troço compreendido entre o n.º 101 e o n.º 135;
- Rua de Sá da Bandeira, lado nascente, em toda a sua extensão, no troço compreendido entre a Rua de Passos Manuel e Rua Formosa;
- Rua de 31 de Janeiro, lado norte, em toda a sua extensão;
- Rua de Passos Manuel, lado norte, no troço compreendido entre o n.º 239 e o n.º 231, numa extensão de, aproximadamente, 11 metros;
- Rua de Passos Manuel, lado sul, em toda a sua extensão;
- Rua Formosa, lado sul e oposto ao troço compreendido entre o n.º 380 e o n.º 367;
- Rua da Trindade, no troço compreendido entre o n.º 23 e n.º 75.
Proibido o trânsito, com início às 17 horas do dia 16 de maio e termo às 1h:00 do dia 17 de maio, nos seguintes arruamentos:
- Rua de Camões, no troço compreendido entre a Rua de Gonçalo Cristóvão e a Rua do Alferes Malheiro;
- Rua de Gonçalo Cristóvão, arruamento sul, no troço compreendido entre o viaduto de Gonçalo Cristóvão e a Rua de Camões;
- Rua do Almada, no troço compreendido entre a Praça da República e a Praça de D. Filipa de Lencastre;
- Rua do Alferes Malheiro, no troço compreendido entre a Rua do Almada e a Rua da Trindade;
- Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola; - Rua do Dr. Ricardo Jorge;Praça de D. Filipa de Lencastre, arruamento norte;
- Rua da Picaria;
- Largo de Mompilher;
- Rua da Conceição;
- Rua de Ceuta;
- Rua de José Falcão, em toda a sua extensão;
- Praça de Guilherme Gomes Fernandes;
- Praça da Trindade, arruamento poente e arruamento nascente;
- Rua do Clube dos Fenianos;
- Praça do General Humberto Delgado, arruamento poente e arruamento nascente;
- Rua de Ramalho Ortigão;
- Avenida dos Aliados, arruamento poente, no troço compreendido entre a Praça do General Humberto Delgado e Rua de Elísio de Melo;
- Praça da Liberdade, arruamento poente, arruamento sul e arruamento nascente;
- Rua do Almada, no troço compreendido entre a Rua dos Clérigos e a Rua de Elísio de Melo;
- Rua da Fábrica; - Rua do Conde de Vizela;
- Rua de S. Filipe de Nery;
- Rua das Carmelitas, no troço compreendido entre a Rua de S. Filipe de Nery e a Rua dos Clérigos;
- Rua dos Clérigos;
- Rua do Arquitecto Nicolau Nazoni, no troço compreendido entre a Rua de Trás e a Rua dos Clérigos;
- Rua de Trás, no troço compreendido entre o Largo dos Loios e a Rua do Arquitecto Nicolau Nasoni;
- Largo dos Loios;
- Rua de Trindade Coelho;
- Praça de D. João I, no troço compreendido entre a Rua de Sá da Bandeira e a Rua do Bonjardim;
- Rua do Dr. Dr. Magalhães Lemos;
- Avenida dos Aliados, arruamento nascente, no troço compreendido entre a Rua do Dr. Magalhães Lemos e a Praça do General Humberto Delgado;
- Rua de Rodrigues Sampaio;
- Rua de Guilherme da Costa Carvalho;
- Rua do Dr. António Luís Gomes;
- Rua do Estevão;
- Rua da Trindade, no troço compreendido entre a Praça da Trindade e a Rua de Fernandes Tomás;
- Rua do Loureiro;
- Praça de Almeida Garrett;
- Rua de Sá da Bandeira, no troço compreendido entre a Praça de Almeida Garrett e a Rua de Fernandes Tomás;
- Rua de 31 de Janeiro;
- Praça da Batalha;
- Rua da Madeira, no troço compreendido entre a Praça da Batalha e o n.º 54;
- Rua de Cimo de Vila, no troço compreendido entre a Praça da Batalha e a Travessa de Cimo de Vila;
- Rua de Santa Catarina, no troço compreendido entre a Rua de 31 de Janeiro e a Rua de Passos Manuel;
- Rua de Passos Manuel, em toda a sua extensão;
- Rua Formosa, no troço compreendido entre a Rua de Guilherme da Costa Carvalho e a Rua de Sá da Bandeira;
- Rua da Trindade, no troço compreendido entre a Rua de Fernandes Tomás e a Rua do Alferes Malheiro;
- Rua de Fernandes Tomás, no troço compreendido entre a Rua de Sá da Bandeira e a Rua da Trindade;
- Rua do Bonjardim, no troço compreendido entre a Rua de Guedes de Azevedo e a Rua Formosa;
- Rua de Guedes de Azevedo, no troço compreendido entre a Rua do Bolhão e a Rua do Bonjardim;
- Rua do Bolhão, no troço compreendido entre a Rua da Firmeza e a Rua de Fernandes Tomás.
Proibido o trânsito, com início às 17 horas do dia 16 de maio e termo às 01h00 do dia 17 de maio, nos seguintes arruamentos:
- Avenida de Gustavo Eiffel;
- Avenida de Paiva Couceiro;
- Rua da Ribeira Negra;
- Túnel da Ribeira;
- Rua do Clube Fluvial Portuense;
- Rua de S. João, no troço compreendido entre a Rua de Mouzinho da Silveira e a Rua do Infante D. Henrique;
- Rua do Infante D. Henrique, em ambos os sentidos, no troço compreendido entre a Rua de Mouzinho da Silveira e a Rua do Clube Fluvial Portuense.
- Rua do Infante D. Henrique, em ambos os sentidos;
- Rua de Mouzinho da Silveira;
- Praça do Infante D. Henrique;
- Rua de Ferreira Borges, no troço compreendido entre a Rua do Infante D. Henrique e a Rua da Bolsa;
- Rua Nova da Alfândega;
- Rua de Monchique;
- Viaduto do Cais das Pedras;
- Alameda de Basílio Teles, no troço compreendido entre o Viaduto do Cais das Pedras e a Rua da Restauração;
- Avenida de D. Afonso Henriques, em toda a sua extensão;
- Rua de Saraiva de Carvalho;
- Rua do General Sousa Dias, sentido nascente-poente.
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