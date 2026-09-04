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O ferry Lisbonense sofreu uma ocorrência esta sexta-feira, 4 de setembro, à chegada à estação fluvial da Trafaria, depois de ter partido de Belém, é explicado em comunicado da Transtejo Soflusa (TTSL).

A embarcação terá sofrido uma avaria numa das máquinas, pelo que embateu no pontão da estação fluvial e, posteriormente, numa estrutura da Silopor.

A bordo seguiam 27 passageiros e duas viaturas. Da ocorrência resultaram dois feridos ligeiros, ambos tripulantes da embarcação, além de danos numa das viaturas que era transportada pelo ferry.

Após o incidente, o Lisbonense foi rebocado por um navio elétrico da TTSL – Transtejo Soflusa até ao pontão da estação fluvial da Trafaria. Foi nesse local que os passageiros e as viaturas foram desembarcados em segurança.

Posteriormente, a embarcação foi novamente rebocada, desta vez para a Doca 13.

A TTSL indica que acionou de imediato o protocolo de segurança e comunicou a ocorrência às autoridades competentes, que estiveram no local.

A empresa acionou também os mecanismos internos destinados a apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Na sequência da ocorrência, o serviço de transporte de veículos encontra-se temporariamente interrompido na ligação da Trafaria. A TTSL esclarece que, neste momento, ainda não é possível prever quando será retomado.

Já o serviço de transporte de passageiros mantém-se a ser realizado de acordo com os horários em vigor.

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