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Segundo as autoridades revelam à CNN internacional, a embarcação começou a meter água pouco depois de partir e acabou por virar-se a cerca de dois quilómetros da costa. Foi imediatamente desencadeada uma operação de resgate de grande dimensão, que envolve embarcações da guarda costeira, helicópteros e barcos civis.

Sabe-se que o ferry seguia do Norte de Chipre para a Turquia, altura em que naufragado. Pelo menos sete pessoas morreram. Segundo o primeiro-ministro da República Turca do Norte de Chipre, Ünal Üstel, 237 pessoas foram resgatadas e as buscas continuam para encontrar outras 23 pessoas.

Mais cedo o ministro dos Transportes do norte do Chipre, Erhan Arikli, tinha afirmado que o navio se encontrava virado e que as equipas estavam a trabalhar para evacuar todos os passageiros. As condições do mar são descritas como difíceis, mas a prioridade é retirar todas as pessoas em segurança e evitar vítimas.

Imagens divulgadas mostram pessoas com coletes salva-vidas a serem resgatadas no mar e várias ambulâncias preparadas no porto de Kyrenia para receber os sobreviventes. Até ao momento, não foram avançados números oficiais sobre vítimas ou desaparecidos.

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