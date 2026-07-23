Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O antigo líder dos Super Dragões, de acordo com o Correio da Manhã, desistiu do recurso que tinha apresentado para o Tribunal Constitucional e vai agora cumprir cerca de um ano e quatro meses de prisão. Madureira já tinha passado dois anos em prisão preventiva, num total de três anos e quatro meses de pena.

O processo está relacionado com os incidentes ocorridos durante a Assembleia Geral do FC Porto, em novembro de 2023, marcada por confrontos e momentos de tensão entre associados do clube.

Fernando Madureira foi condenado por vários crimes, entre os quais coação agravada, ofensa à integridade física e atentado à liberdade de informação.

Além do ex-líder da claque portista, outros arguidos foram julgados no âmbito da Operação Pretoriano, investigação que apurou responsabilidades pelos acontecimentos registados naquela reunião magna do FC Porto.

Com a desistência do recurso, a condenação tornou-se definitiva, levando Madureira a apresentar-se no estabelecimento prisional para iniciar o cumprimento da pena restante.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.