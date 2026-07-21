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O ministro da Educação, Fernando Alexandre, garantiu esta terça-feira no Parlamento que nenhum aluno será prejudicado pelos problemas registados no processo de digitalização e classificação dos exames nacionais, defendendo que existem mecanismos para corrigir rapidamente eventuais erros.

Durante uma audição com os deputados, o governante afirmou que foi criado um sistema de correção célere dos problemas identificados e manifestou a expectativa de que todos os estudantes afetados tenham as classificações atualizadas até ao final da semana.

"Nos casos que são mais evidentes de prejuízo para o aluno,, que não soube mais cedo por causa da digitalização, nós temos um mecanismo de correção. Espero que todos os alunos tenham a classificação até ao final da semana", afirmou Fernando Alexandre.

O ministro rejeitou, contudo, que os atrasos e falhas verificadas tenham criado uma desigualdade no acesso ao Ensino Superior.

"Eu não consigo vislumbrar onde é que está o prejuízo para os alunos", declarou, acrescentando que existe uma situação de "ansiedade e incerteza" criada pelo processo, que disse não desvalorizar.

Ministro garante igualdade no acesso ao Ensino Superior

Fernando Alexandre explicou que os alunos afetados poderão ainda recorrer ao pedido de reapreciação das provas e que terão as mesmas oportunidades que os restantes estudantes no concurso nacional de acesso ao Ensino Superior.

"Podem pedir a reapreciação e estão em igualdade de circunstância com os outros alunos porque a época do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior decorre até 6 de agosto", afirmou.

O ministro reforçou que as regras permitem atualizar classificações e alterar candidaturas quando existem mudanças resultantes de reapreciações das provas.

"Nenhum aluno vai ser prejudicado", garantiu, adiantando ainda que o calendário da época especial de acesso ao Ensino Superior já está preparado e será divulgado em breve.

"Hoje serão dadas todas as informações sobre o acesso a essa época especial", afirmou.

Esta fase extraordinária, anunciada pelo Governo, destina-se aos alunos que tenham sido afetados pelos atrasos na divulgação das classificações e que possam não ter conseguido reunir atempadamente todos os elementos necessários para a candidatura.

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