Em declarações ao ECO, o governante afirma ter sido alvo de um ataque “cobarde e vil” e exige que a RTP apure responsabilidades internas. Em causa está a divulgação de um excerto de um discurso no qual Fernando Alexandre defendia que as residências universitárias públicas devem acolher estudantes de diferentes origens socioeconómicas, de modo a evitar a degradação acelerada das infraestruturas.

Segundo o ministro, a cobertura da televisão pública passou a ideia de que estaria a responsabilizar os alunos mais pobres pelo estado das residências, algo que rejeita de forma categórica.

“Acho inacreditável. Aliás, acho que a direção da RTP deve explicar isso. A RTP esteve presente na sessão toda, entrevistou-me no fim, e escolheu um trecho que eu não acho que seja apenas por acaso”, afirmou.

Fernando Alexandre diz não aceitar que a situação seja tratada como um lapso jornalístico e considera que a escolha do excerto emitido levanta dúvidas sobre a intenção editorial. “A RTP tem de explicar se foi só incompetência. A direção da RTP tem de ir atrás disto e perceber porque é que a jornalista que fez esta reportagem escolheu aquele trecho”, acrescentou.

A polémica surgiu após a interpretação pública das declarações do ministro, que gerou críticas políticas e levou o PS a exigir um pedido de desculpas, defendendo que, sem uma retratação, Fernando Alexandre não reuniria condições para continuar no cargo.

Perante a controvérsia, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação emitiu um esclarecimento, garantindo ser “totalmente falso” que o ministro considere que os cidadãos de baixos rendimentos sejam responsáveis pela degradação dos serviços públicos, sublinhando que essa nunca foi a mensagem transmitida no discurso.

