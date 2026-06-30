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No total, o programa prevê 30 mil vouchers anuais, distribuídos em três fases ao longo do ano. O primeiro lote de 2026 foi lançado em março e esgotou rapidamente, confirmando a elevada procura.

“A procura registada na primeira fase do ANDA confirma que este é um dos programas com maior impacto na vida dos jovens portugueses”, referiu Bruno Martins, presidente da Movy – Mobilidade Juvenil.

Cada voucher garante sete dias consecutivos de viagens ilimitadas em comboios Intercidades (2.ª classe, com reserva obrigatória), bem como em serviços regionais, interregionais e urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.

Inclui ainda seis noites em Pousadas de Juventude, distribuídas por três unidades, com duas noites em cada, com pequeno-almoço incluído. No total, estão disponíveis 36 pousadas aderentes espalhadas pelo país.

O objetivo do programa passa por promover a mobilidade juvenil, incentivar o turismo interno e reduzir desigualdades no acesso a viagens, permitindo que jovens conheçam diferentes regiões do país sem custos.

O novo lote poderá ser ativado entre 5 de julho de 2026 e 4 de julho de 2027, permitindo flexibilidade na utilização ao longo de um ano.

Os pedidos são feitos através do portal oficial do programa, com autenticação via Chave Móvel Digital. É obrigatório possuir Cartão Jovem, que pode ser obtido gratuitamente durante o processo.

Cada participante só pode beneficiar do programa uma vez, sendo o voucher pessoal e intransmissível, não podendo ser trocado por dinheiro.

Tal como nas edições anteriores, a elevada procura leva a antecipar um esgotamento rápido do novo lote. A iniciativa tem-se afirmado como uma das mais populares entre os jovens portugueses, sobretudo devido à combinação de transporte e alojamento gratuitos durante uma semana inteira.

Além do contingente geral, existe ainda um lote reservado a associações e federações juvenis, mediante inscrição no Registo Nacional do Associativismo Jovem.

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