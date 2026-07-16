Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O vírus foi detetado em duas armadilhas instaladas em ambos os concelhos, uma delas do sistema de vigilância da província de Sevilha, capital da região da Andaluzia, cujo governo decretou o estado de alerta.

Na mesma região, que faz fronteira com Portugal, a circulação do vírus já tinha sido confirmada este ano nos municípios de Pulpí, Torredonjimeno, Palomares del Río e Constantina, onde foi declarado estado de alerta.

Em junho, um comunicado da Fundação la Caixa, que apoiou uma investigação da Universidade Pompeu Fabra (UPF), em Barcelona (Espanha), relatava que o ressurgimento de infeções causadas por vírus transmitidos por mosquitos representa uma ameaça crescente à saúde pública, especialmente porque doenças como a dengue e o vírus do Nilo Ocidental, tradicionalmente confinadas às regiões tropicais e subtropicais, estão a expandir o seu alcance geográfico.

Esta expansão deve-se a fatores como as alterações climáticas ou a globalização.

Em Portugal, o relatório Countdown Europe 2026, publicado em abril, também analisou o impacto das alterações climáticas na adequação ambiental para doenças transmitidas por vetores.

O documento, publicado pela revista especializada The Lancet, destacava a Área Metropolitana de Lisboa pelo maior aumento no risco de surtos de infeções pelo vírus do Nilo Ocidental, de valores quase nulos para níveis que justificam vigilância ativa das autoridades de saúde.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.