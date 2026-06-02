Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As máximas vão variar entre os 22 e os 26 graus Celsius no território continental, refere o Público com recurso à Lusa. No entanto, alguns locais do Alentejo, do Vale do Tejo e do Vale do Douro podem atingir os 30 graus. Já na faixa costeira, esperam-se entre 18 e 23 graus.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 e os 15 graus Celsius. Podem variar entre os 17 e os 20 na faixa costeira e entre os 8 e 10 graus nas terras altas. As temperaturas sobem na quarta-feira, mas voltam a descer na quinta. Os próximos dias trazem também nebulosidade e precipitação.

Esta situação meteorológica está relacionada com a posição do anticiclone dos Açores e com a corrente de jato que está em níveis muito altos da atmosfera. "A corrente de jato é uma zona — uma faixa tubular — em que há ventos máximos na alta atmosfera e a corrente de jato oscila em altitude consoante as estações do ano. No Verão, está mais para norte e no inverno, baixa. O jato está mais para sul e dá origem a ondulações", explica o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera garante que esta situação é normal no mês de junho.