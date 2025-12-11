Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

José Feliciano Costa confirmou que estão "largas centenas de escolas fechadas por todo o país", de todos os níveis de ensino.

O secretário-geral da Fenprof realçou que "professores do Ensino Superior e investigadores também aderiram" ao protesto.

"Os dados confirmam as nossas expectativas. Os resultados estão à vista", notou José Feliciano Costa. "O primeiro-ministro que tire lições do que está aqui a acontecer hoje".

Quanto à possibilidade de continuidade da greve para o dia de amanhã, sexta-feira, o secretário-geral da Fenprof lembrou que "há um descontentamento que pode ser prolongado", mas frisou que a greve de amanhã "não é da nossa responsabilidade".

Para José Feliciano Costa, a adesão à Greve Geral prova que os portugueses estão descontentes com as possíveis alterações ao Código de Trabalho e até à Lei da Greve.

