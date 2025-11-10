Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Não quis dizer imediatamente que era eu. Com esta fotografia há um mistério, por isso é preciso que ele dure”, diz ao The Guardian.

O jovem, fã de Sherlock Holmes e Hercule Poirot, vive com os pais e o avô em Rambouillet, a 30 km de Paris. A imagem que o tornou famoso mostrava três polícias apoiados num carro prateado a bloquear a entrada do Louvre, enquanto Pedro surgia sozinho, vestido com fato de três peças, a passar pelo local, num verdadeiro toque de cinema noir.

“Na fotografia, estou vestido mais como nos anos 40, e estamos em 2025. Há um contraste”, sublinha.

A fotografia viralizou rapidamente e recebeu a alcunha de “fedora man”, com utilizadores a especularem que se tratava de um detetive, de um insider ou mesmo de uma imagem gerada por IA. Até familiares hesitaram em reconhecer o adolescente, só confirmando a identidade ao verem a mãe de Pedro ao fundo da foto.

O jovem contou que estava no Louvre por simples acaso, sem saber do assalto: “Queríamos ir ao Louvre, mas estava fechado. Não sabíamos que havia um assalto”.

O fotógrafo da Associated Press, Thibault Camus, capturou o momento: “Quando a fotografia foi tirada, eu não sabia. Eu estava apenas a passar".

Pedro ficou surpreso ao descobrir a dimensão do fenómeno: “Ela disse-me que havia 5 milhões de visualizações. Fiquei um pouco surpreendido”.“As pessoas disseram: ‘Tornaste-te uma estrela’. Fiquei espantado por apenas uma fotografia se tornar viral em poucos dias”, revela

O estilo do jovem não é uma fantasia, mas sim um gosto recente inspirado por imagens do século XX e figuras históricas: “Gosto de ser elegante. Vou para a escola assim".

Pedro mantém-se tranquilo quanto ao futuro e até brinca com possíveis convites: “Estou à espera que as pessoas me contactem para filmes. Isso seria muito engraçado”.

O caso mostra como uma fotografia, combinada com o mistério e a estética, pode transformar um adolescente comum num ícone viral global.

