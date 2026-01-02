Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado enviado às redações, a FNAM denuncia que o processo negocial foi marcado por falta de transparência e "ocultação dos diplomas por parte do Ministério da Saúde", liderado por Ana Paula Martins. Segundo a Federação, os diplomas não tinham como objetivo resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas sim "gerir e acomodar as suas ineficiências, resultantes de políticas que degradaram as condições de trabalho, desvalorizaram os profissionais e fragilizaram a resposta pública de saúde à população".

No diploma sobre o Serviço de Urgências Regionais, a FNAM alerta que a ministra nunca apresentou o texto completo à Federação, partilhando apenas excertos e impedindo uma análise técnica rigorosa. A proposta previa o encerramento de urgências, retirando às populações, incluindo grávidas e recém-nascidos, o acesso a serviços de proximidade, enquanto reforçava o setor privado em regiões carenciadas.

Relativamente ao diploma sobre prestadores de serviço, a FNAM defende que a solução passaria pela valorização das carreiras médicas no SNS, reduzindo a dependência de vínculos precários. O Governo, segundo a Federação, avançou com "medidas punitivas e abruptas", colocando em risco o funcionamento das urgências e deixando regiões inteiras sem resposta assistencial.

Quanto ao SINACC, que facilita a transferência de doentes para o setor privado quando o SNS não consegue responder em tempo útil, a FNAM considera que este modelo desresponsabiliza o Estado, em vez de reforçar a rede pública.

A Federação sublinha ainda que, do conjunto de diplomas, apenas o relativo aos Centros de Elevado Desempenho em Obstetrícia e Ginecologia foi promulgado, embora a FNAM tenha manifestado oposição. Em Portugal existem cerca de 1.900 médicos obstetras, mas menos de 800 exercem no SNS. “O problema não é a falta de médicos, mas sim a falta de médicos no SNS, resultado de más condições de trabalho e políticas que afastam profissionais do serviço público”, afirma o comunicado.

A FNAM conclui que as medidas propostas partem de "premissas erradas e ideologicamente enviesadas" e reafirma o seu compromisso de intervir publicamente e institucionalmente na defesa de um "SNS público, universal, de proximidade e com médicos valorizados, rejeitando soluções que fragilizam o direito à saúde".

*Notícia atualizada com a informação que o 24notícias tentou contactar o ministério da Saúde para comentários sobre estas alegações e aguarda resposta.

