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A orientação define procedimentos clínicos e epidemiológicos para a identificação e gestão de possíveis casos relacionados com o surto, que já provocou infeções confirmadas e algumas mortes a nível internacional.

Um caso suspeito é definido como qualquer pessoa que tenha estado a bordo ou em contacto com passageiros de um meio de transporte onde tenha sido identificado um caso confirmado ou provável de infeção por hantavírus, apresentando sintomas como febre, dores musculares, calafrios, dores de cabeça ou sintomas respiratórios e gastrointestinais.

Já um caso provável corresponde a uma pessoa com sintomas compatíveis e ligação epidemiológica a um caso confirmado, enquanto um caso confirmado exige deteção laboratorial do vírus através de testes específicos.

A DGS esclarece ainda que um “contacto” inclui qualquer pessoa exposta a um caso infetado durante o período de transmissibilidade, através de contacto com secreções respiratórias, sangue ou outros fluidos corporais.

Perante a suspeita de infeção, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) deverá ser ativado para garantir o transporte seguro dos doentes para hospitais de referência, designadamente a Unidade Local de Saúde (ULS) São José, em Lisboa, e a ULS São João, no Porto.

As orientações seguem recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

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