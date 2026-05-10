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A equipa portista entrou de forma muito intensa no jogo e inaugurou o marcador logo aos 2 minutos, quando Rafa finalizou com um remate rasteiro após assistência de Gonçalo Alves, aproveitando também uma superioridade numérica depois de um cartão azul mostrado ao jogador do Barcelona Marc Grau. Pouco depois, o FC Porto continuou por cima e voltou a criar perigo, com Hélder Nunes a ficar perto do 2-0, mas o guarda-redes catalão segurou o resultado.

O segundo golo surgiu aos 7 minutos e foi um momento de grande qualidade individual: Gonçalo Alves, ainda do meio-campo, desferiu um remate potente que surpreendeu a defesa e aumentou a vantagem para 2-0. O FC Barcelona tentou reagir, mas encontrou um FC Porto muito organizado defensivamente e um guarda-redes seguro. Até ao intervalo, houve ainda várias incidências, incluindo cartões azuis para jogadores portistas e intervenções decisivas dos guarda-redes de ambos os lados, mantendo o 2-0.

Na segunda parte, o Barcelona entrou mais forte e conseguiu reduzir a desvantagem aos 28 minutos através de um penálti convertido por Alabart, relançando a partida. O jogo ficou mais equilibrado e intenso, com oportunidades para ambos os lados, mas também com grande disciplina tática do FC Porto, que resistiu à pressão catalã, incluindo uma defesa importante de Malián num momento crítico.

Já perto do fim, quando o Barcelona procurava o empate, surgiu o momento decisivo do encontro: Telmo Pinto, aos 45 minutos, protagonizou uma jogada de grande qualidade individual, ultrapassando um adversário com um gesto técnico e finalizando com um remate forte para o canto superior, fazendo o 3-1 e sentenciando a final.

Com este triunfo, o FC Porto iguala o Sporting como o clube português com mais títulos europeus da modalidade (quatro),. O resultado confirma ainda o domínio recente das equipas portuguesas na competição, com quatro títulos consecutivos para clubes nacionais. Este é quarto campeonato europeu que o FC Porto vence, tendo sido as anteriores vitórias em 1986. 1990 e 2023.