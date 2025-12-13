Fãs irritados lançam cadeiras e garrafas em evento de Messi na Índia

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fãs invadiram o relvado, vandalizaram tendas e banners e atiraram cadeiras e garrafas de água. A chefe do governo de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, afirmou estar “profundamente chocada” e anunciou uma investigação, pedindo desculpa a Messi e aos adeptos. A polícia deteve o “principal organizador” do evento.

Messi cumpriu o tempo previamente acordado, disse o seu porta-voz, e a All India Football Federation não esteve envolvida no evento privado. A visita faz parte da “GOAT tour” de Messi na Índia, incluindo eventos em Kolkata, Hyderabad, Mumbai e Delhi.

O público esperava ver o futebolista em ação ou pelo menos de perto. Muitos expressaram frustração por só terem visto políticos e celebridades à volta de Messi, pagando preços equivalentes a um mês de salário para assistir.

Além de Messi, estiveram presentes o colega do Inter Miami Luis Suárez, Rodrigo de Paul e o ator de Bollywood Shah Rukh Khan. Kolkata é conhecida pelo grande entusiasmo pelo futebol, apesar da predominância do críquete na Índia.