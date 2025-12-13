Fãs irritados lançam cadeiras e garrafas em evento de Messi na Índia

MEO à velocidade máxima de 10Gbps

Durante a visita de Lionel Messi a Kolkata, milhares de fãs frustrados no estádio Salt Lake reagiram com violência após a sua curta aparição. Muitos pagaram até 12.000 rúpias (aproximadamente 100 €) para ver a estrela argentina, mas Messi, rodeado por autoridades e celebridades, foi retirado do local pela segurança após cerca de 20 minutos.
Fãs invadiram o relvado, vandalizaram tendas e banners e atiraram cadeiras e garrafas de água. A chefe do governo de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, afirmou estar “profundamente chocada” e anunciou uma investigação, pedindo desculpa a Messi e aos adeptos. A polícia deteve o “principal organizador” do evento.

Messi cumpriu o tempo previamente acordado, disse o seu porta-voz, e a All India Football Federation não esteve envolvida no evento privado. A visita faz parte da “GOAT tour” de Messi na Índia, incluindo eventos em Kolkata, Hyderabad, Mumbai e Delhi.

O público esperava ver o futebolista em ação ou pelo menos de perto. Muitos expressaram frustração por só terem visto políticos e celebridades à volta de Messi, pagando preços equivalentes a um mês de salário para assistir.

Além de Messi, estiveram presentes o colega do Inter Miami Luis Suárez, Rodrigo de Paul e o ator de Bollywood Shah Rukh Khan. Kolkata é conhecida pelo grande entusiasmo pelo futebol, apesar da predominância do críquete na Índia.

