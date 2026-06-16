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“Vamos submeter o Wegovy oral para aprovação regulatória muito em breve, diria em alguns meses”, afirmou o CEO da Novo Nordisk, Mike Doustdar, durante uma visita à China.

Segundo a Reuters, há empresas do setor a acreditar que os comprimidos para emagrecer podem atrair consumidores que resistem ao uso de injeções. A concorrência tem-se intensificado na China durante os últimos anos, com a entrada da Pfizer e de empresas locais no mercado.

“Uma das barreiras de entrada para o comprimido será a sua produção em larga escala, da forma como nós conseguimos fazê-la. E penso que poucos dos nossos concorrentes terão capacidade para atingir esse nível”, disse Mike Doustdar.

O Wegovy é composto por GLP-1, uma imitação de uma hormona natural que regula o açúcar no sangue e ajuda a controlar o apetite. O comprimido, que deve ser tomado uma vez por dia em jejum, é indicado para adultos obesos com um índice de massa corporal igual ou superior a 30.

De acordo com o Independent, os pacientes começam com uma dose de 1,5 mg e vão aumentando para 4mg, 9mg e 25mg. Cada nível de dosagem deve manter-se durante pelo menos um mês.

A Novo Nordisk já obteve a aprovação dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha para o Wegovy. Espera-se que esteja disponível no setor privado do Reino Unido dentro de algumas semanas, mas ainda não foi avaliada a possibilidade de ser usado no serviço público de saúde.

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde, a entidade do Reino Unido que garante que os medicamentos são seguros, aprovou o medicamento da Novo Nordisk com base num estudo em que um grupo de adultos tomou 25mg de Wegovy por dia, juntamente com uma dieta equilibrada e exercício. Mais de um ano depois, estas pessoas tinham perdido, em média, 17% do peso, em comparação com 3% para quem tomou um placebo.