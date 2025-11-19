Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa integrou-se num conjunto de ações promovidas tanto pelo clube como pela Liga Portugal, destinadas a aproximar os jogadores das crianças internadas.

Farioli mostrou-se profundamente emocionado com a visita, afirmando que as crianças “deram mais” à comitiva portista do que aquilo que receberam. O treinador destacou o desejo de viver dos jovens doentes, o ambiente inspirador da ala pediátrica e a dedicação das equipas médicas. Garantiu ainda que o FC Porto pretende regressar com regularidade, levando jogadores a visitar as crianças que acompanham todos os jogos da equipa.

Um dos momentos marcantes foi protagonizado por Francisca Fonseca, uma menina internada que conheceu Farioli e os jogadores e partilhou nas redes sociais um poema escrito por si. O treinador prometeu mostrar esse poema ao plantel e desejou-lhe uma boa recuperação, já que Francisca será submetida a uma cirurgia.

Sou do FC Porto desde que nasci/Nas minhas veias corre o azul e branco/Na alma trago dragão dentro de mim/Ser deste clube é simplesmente assim Quando entramos em campo/Algo em nós dispara/E a alma do clube sussurra em nós/Vamos a isto, nós somos um só Com a bola nos pés/O hino no coração/Tornamos o jogo numa magia/E cada golo é motivo de alegria O que o FCP nos ensina/É que mesmo nas maiores adversidades/Se a fé nos acompanha/Vencemos as nossas dificuldades Francisca Fonseca

Além desta visita conjunta, Cláudio Ramos e William Gomes participaram também na iniciativa “Esta Bata Tem Poderes”, promovida pela Fundação do Futebol da Liga Portugal em parceria com os 34 clubes dos escalões profissionais. A ação tem como objetivo aproximar crianças hospitalizadas dos seus ídolos, oferecendo-lhes momentos de alegria num período difícil.

No âmbito desta iniciativa, os dois jogadores distribuíram batas hospitalares criadas a partir do equipamento do FC Porto, além de sorrisos, autógrafos e presentes. A atividade decorreu no Espaço Dragão, uma sala lúdica criada em colaboração entre o clube e o Hospital de São João.

Cláudio Ramos descreveu a tarde como “muito especial”, sublinhando a importância de proporcionar momentos alegres não só às crianças, mas também aos pais, que partilham o sofrimento dos filhos. Enquanto pai, afirmou compreender o valor de ações que tornam o dia de uma criança hospitalizada mais leve e feliz.

William Gomes reforçou esse sentimento, referindo que a alegria das crianças é contagiante e que momentos como este levam à reflexão pessoal: pensou nos próprios pais e no que eles sentiriam se estivesse numa situação idêntica. Para o jovem extremo, trata-se de “um momento muito especial”, tanto para as crianças como para os jogadores que ali estiveram.

