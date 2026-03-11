Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O relatório aponta que o rendimento discricionário médio em Portugal em 2022 situava-se entre 10402 e 13379 mil euros por ano, mas existiam grandes desigualdades, com os agregados mais ricos a terem um rendimento discricionário 12 a 17 vezes superior ao das famílias mais pobres. Entre os agregados de menor rendimento, 60% gastam mais do que recebem, enquanto entre os mais ricos essa proporção é de apenas 8%.

Apesar de o rendimento discricionário ter aumentado entre 2015 e 2022, cerca de 26,5% das famílias apresenta poupança negativa e 34% das mais pobres não saberia como lidar com uma despesa inesperada de mil euros. A vulnerabilidade financeira é maior fora da região de Lisboa, sendo os Açores a região com menor incidência de poupança negativa.

O estudo alerta para a persistência das desigualdades e para a necessidade de políticas que aumentem a margem financeira das famílias mais vulneráveis, permitindo-lhes enfrentar imprevistos e poupar de forma sustentável.

Esta investigação baseou-se nos dados do Inquérito às Despesas das Famílias 2022/2023 do INE e num inquérito próprio realizado em 2024.

