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A princesa Eugenie e Jack Brooksbank anunciaram o nascimento da filha, que nasceu na segunda-feira, 3 de agosto de 2026, às 18h20, em Lisboa.

A bebé nasceu com quase três quilos, segundo o comunicado divulgado nas redes sociais da Família Real Britânica

A nota refere ainda que o rei, a rainha e outros membros da família real foram informados da notícia e manifestaram a sua satisfação pelo nascimento da criança.

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