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Uma troca de cadáveres no Hospital de São José, em Lisboa, levou a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) a exigir à ULS São José um reforço dos procedimentos de identificação dos corpos. O erro só foi descoberto pela família quando a urna foi aberta durante o velório.
O caso aconteceu em janeiro, quando uma agência funerária levantou um cadáver que não correspondia ao corpo que deveria transportar. Os dois homens tinham morrido no mesmo período e a troca não foi detetada na casa mortuária nem pela funerária.
A investigação concluiu que não foi cumprido o procedimento de dupla verificação da identidade do cadáver. A ERS considerou estar perante uma falha grave de segurança e determinou a adoção de medidas para reduzir o risco de situações semelhantes.
Entre as medidas exigidas estão o reforço da dupla verificação, a clarificação das responsabilidades dos profissionais, auditorias internas e mecanismos para evitar que situações de sobrelotação da casa mortuária comprometam a identificação dos corpos.
Após o incidente, a ULS São José reforçou a supervisão daquele espaço e passou a assegurar a presença diária de um técnico para tarefas administrativas. A unidade realizou também ações de controlo não anunciadas.
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