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O encontro aconteceu depois de o governante ter solicitado uma reunião com caráter de urgência. Na ocasião, a autarquia foi também informada de que foram pedidos três pareceres sobre o caso: à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A), avança o Correio da Manhã.

O presidente da Câmara de Odemira, Hélder Guerreiro, descreveu o encontro como "uma reunião técnica entre munícipes que precisam de resolver um problema e a estrutura técnica que tem a responsabilidade de dar resposta a esse problema". O autarca socialista afirmou ainda que reuniões deste género acontecem "todos os dias" e são "normais em qualquer câmara municipal deste país".

A Câmara Municipal de Odemira anunciou, em meados de julho, que estava a verificar a legalidade das obras realizadas no imóvel de Luís Neves. Na altura, a autarquia indicou que não estava "em curso qualquer processo de licenciamento ou comunicação de obras nos prédios" em causa.

Perante suspeitas de eventuais "operações urbanísticas irregulares", o município afirmou estar a desenvolver os procedimentos necessários para apurar a situação e garantir que as intervenções realizadas no local cumprem os trâmites legais.

A vistoria da autarquia foi anunciada quatro dias depois de o semanário Nascer do Sol ter noticiado que Luís Neves contratou, para remodelar um imóvel que possui em Odemira, uma empresa anteriormente responsável por obras na Polícia Judiciária (PJ) durante o período em que o atual ministro era diretor nacional.

Posteriormente, foram levantadas outras questões relacionadas com um atrelado apreendido pela PJ que acabou nas mãos da Construbarcelos, empresa responsável pelas obras no imóvel.

Luís Neves afirmou então que precisava de alguns dias para "reunir documentos" antes de prestar esclarecimentos e realizou posteriormente uma conferência de imprensa sobre o caso.

Já esta semana, as polémicas em torno do imóvel envolveram também questões relacionadas com concursos públicos e o grupo de construção DST.

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