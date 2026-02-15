Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A interrupção afetou as duas mesas de voto, com 2132 eleitores inscritos, confirmou à agência Lusa o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), André Wemans.

De acordo com a Lei Eleitoral, se a eletricidade não for restabelecida até três horas após a suspensão, a votação será encerrada e os votos não serão contabilizados nos resultados finais. A falha elétrica ocorreu por volta das 9h00, e a Câmara Municipal de Leiria informou a CNE cerca de meia hora depois que envidará todos os esforços para repor a normalidade.

Bidoeira de Cima é uma das 20 freguesias e secções de voto onde a votação da segunda volta foi adiada devido aos efeitos das tempestades, num universo de 36 mil eleitores. Antes do incidente, o sufrágio decorria normalmente em outras localidades, incluindo Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos, Golegã, Santarém, Rio Maior, Cartaxo e Salvaterra de Magos.

O vencedor das presidenciais já é conhecido desde domingo passado: António José Seguro, apoiado pelo PS, foi eleito com 66,83% dos votos, contra 33,17% de André Ventura. O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixará o cargo em 9 de março, quando António José Seguro tomará posse perante a Assembleia da República.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.