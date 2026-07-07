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Esta terça-feira, vários concelhos continuam a relatar interrupções do fornecimento de água da rede pública, principalmente nas localidades da Costa de Caparica, Charneca de Caparica e Lazarim, avança o jornal Observador.

Segundo a presidente da Junta de Freguesia da Costa de Caparica, através de um post na rede social Facebook, está a ser “disponibilizada água para apoio à população” em articulação com os Bombeiros Voluntários de Cacilhas.

“Todos os munícipes da Costa de Caparica que necessitem de água podem dirigir-se ao quartel dos Bombeiros da Costa de Caparica, onde estará disponível o respetivo abastecimento”, informa a autarca nas redes sociais. Apela ainda à “compreensão e à utilização responsável deste recurso, dando prioridade a quem dele mais necessita”. E alerta: “Esta água é para uso higiénico e não para consumo.”

Além do “aumento acentuado das temperaturas a par do crescimento da população sazonal no concelho” que fizeram aumentar o consumo de água para máximos históricos, o município de Almada informou na segunda-feira, em comunicado, que algumas zonas de Almada registaram um “aumento muito expressivo” do consumo de água que “não teve correspondência na faturação, indicando situações de utilização irregular da rede”.

“Em resposta, foram constituídas equipas conjuntas dos SMAS de Almada e da Câmara Municipal de Almada que já se encontram no terreno, desenvolvendo ações de fiscalização e sensibilização, incluindo intervenções porta a porta nas zonas mais críticas”, informou ainda a autarquia.

Assim, a Unidade de Saúde Familiar (USF) Costa do Mar, na Costa de Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, encerrou na tarde desta terça-feira devido à falta de água na região. A ULS Almada-Seixal (ULSAS) refere que a USF Costa do Mar encerrou às 13h, tendo sido garantida toda a atividade assistencial até essa hora. As consultas programadas e tratamentos de enfermagem previstos para a parte da tarde foram reprogramados, acrescentam.

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