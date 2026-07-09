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Entre outras medidas, a associação defende também a isenção da tarifa fixa nas faturas relativas aos períodos e zonas em que ocorreram cortes no abastecimento de água e o alargamento dos prazos de pagamento, sem juros de mora e com possibilidade de pagamento faseado.

A suspensão de cortes de fornecimento por falta de pagamento relativamente a faturas objeto de reclamação e a aplicação das compensações previstas no Regulamento da Qualidade de Serviço aos utilizadores cujo nível de serviço contratado não tenha sido cumprido, são outras medidas preconizadas pela DECO.

Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica.

A associação lembra ainda que os SMAS de Almada ativaram um plano de contingência para recuperar os níveis dos reservatórios, medida que implicou já a suspensão do fornecimento de água em 15 localidades do concelho.

Esta noite, mais seis localidades vão ter corte total da água.

A presidente da Câmara Municipal de Almada decretou na quarta-feira a situação de alerta no município, na sequência das falhas no abastecimento de água no concelho.

Também na quarta-feira, ao final do dia, cerca de 1.500 pessoas juntaram-se num protesto contra a falta de água na Costa da Caparica em que exigiram soluções para o problema e pediram a demissão da autarca, Inês de Medeiros (PS).

“Inês para a rua, Almada não é tua”, foi uma das muitas palavras de ordem dirigidas à presidente da Câmara, que os manifestantes responsabilizam pela falta de água no concelho de Almada, no distrito de Setúbal.

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