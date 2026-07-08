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A Câmara Municipal de Almada decretou esta quarta-feira a situação de alerta devido às falhas no abastecimento de água que têm afetado o concelho nos últimos dias, sobretudo na Costa da Caparica.

Em comunicado, citado pela SIC Notícias, a autarquia explica que a decisão permitirá reforçar as medidas já em curso para assegurar o abastecimento à população e minimizar o impacto da escassez de água.

"Estamos plenamente conscientes dos transtornos que esta situação está a causar às famílias, às empresas e às instituições. Lamentamos profundamente todos os constrangimentos e agradecemos o sentido de responsabilidade e a colaboração que os almadenses têm vindo a demonstrar", refere a Câmara.

Entre as medidas anunciadas estão o reforço da monitorização do sistema de abastecimento e dos níveis dos reservatórios, o aumento das equipas técnicas para a "deteção e reparação urgente de fugas e roturas" e o reforço das ações de fiscalização para "prevenir consumos abusivos, utilizações ilegais e desperdícios".

A autarquia garante ainda o abastecimento aos serviços essenciais, como hospitais, lares e corporações de bombeiros, bem como a disponibilização de meios alternativos de abastecimento sempre que necessário. Está também prevista uma maior articulação com os municípios vizinhos e com as restantes entidades competentes.

Como parte das medidas de contingência, a Câmara informa que haverá cortes totais no abastecimento de água em algumas zonas do concelho entre as 22h00 e as 06h00. A população das áreas afetadas será avisada previamente.

A situação de alerta mantém-se por tempo indeterminado e implica igualmente restrições ao consumo de água.

Durante este período ficam proibidas todas as utilizações de água que não correspondam a usos domésticos ou essenciais. A proibição abrange a rega de jardins, a lavagem de viaturas, o enchimento de piscinas, a utilização de chuveiros nas praias, a lavagem de pavimentos, paredes e telhados, bem como o funcionamento de fontes e lagos artificiais.

A Câmara de Almada assegura que continuará a acompanhar a evolução da situação em articulação com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

"Este é um esforço coletivo. Cada litro de água poupado contribui para proteger o abastecimento de todos. É com o contributo de cada cidadão, de cada empresa e de cada instituição que conseguiremos ultrapassar este momento e regressar à normalidade o mais rapidamente possível", sublinha a autarquia.

Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho relataram sucessivas interrupções no abastecimento de água, com especial incidência na Costa da Caparica. Na segunda-feira, os SMAS de Almada ativaram o plano de contingência e criaram um gabinete de crise para responder à situação. Segundo os serviços municipalizados, a normalização do abastecimento deverá ocorrer ainda durante este mês.

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