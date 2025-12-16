Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O grupo, de acordo com a CNN Portugal, atuava sobretudo junto de pessoas vulneráveis, recorrendo ao pretexto de fiscalizações para exigir dinheiro e objetos de valor. A investigação permitiu apreender material usado para imitar a atuação das forças de segurança.

Os detidos vão ser presentes a tribunal, estando indiciados por crimes de roubo e usurpação de funções. As autoridades alertam a população para a importância de confirmar sempre a identificação de agentes e denunciar situações suspeitas.

A polícia sublinha que as abordagens legítimas são feitas por agentes devidamente identificados e, regra geral, com viaturas oficiais, apelando à colaboração dos cidadãos para prevenir novos crimes deste tipo.

