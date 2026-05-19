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O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, constituiu arguido o suspeito no passado dia 15 de maio, no âmbito de uma investigação que decorria desde fevereiro.

Segundo a GNR, a investigação teve origem em denúncias feitas nas redes sociais por várias vítimas que relataram ter sido alvo de abordagens rodoviárias por parte de um cidadão que se identificava como “militar da Unidade de Trânsito da GNR”. O suspeito trajava sem uniforme policial, situação que levantou dúvidas entre os intervenientes.

Na sequência das diligências realizadas, os militares conseguiram identificar o suspeito e deram cumprimento a cinco buscas, duas domiciliárias e três em veículos.

Da operação resultou a apreensão de 28 cartuchos, cinco munições de diversos calibres, três dispositivos luminosos de urgência, um kit auricular de comunicações, um rádio de comunicação portátil, uma webcam, um punhal, uma arma de construção artesanal e uma mira telescópica.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.

A operação contou ainda com o apoio da Estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial da GNR de Santarém, através do NIC de Coruche.

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