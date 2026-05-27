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O presidente do Chega, André Ventura, afirmou esta quarta-feira estar convencido de que o Presidente da República, António José Seguro, irá atuar relativamente à polémica em torno do sistema de comunicações de emergência SIRESP.

Após uma reunião em Belém, Ventura disse considerar que o chefe de Estado compreendeu “a importância deste assunto”.

“Tenho a certeza de que, no seu tempo, no seu registo e na sua forma, que é própria de cada um, atuará”, declarou.

O líder do Chega aproveitou ainda para elogiar António José Seguro em matéria de transparência, afirmando que Portugal terá “alguém na Presidência da República que vai lutar para garantir que a transparência não se perde pelo caminho”.

A polémica em torno do SIRESP voltou também a marcar o debate parlamentar desta quarta-feira, com Ventura a acusar o Governo de tentar condicionar a divulgação de informação relacionada com o funcionamento do sistema.

“Ficou claro para o país inteiro que eu tinha razão quando disse que havia documentos perturbadores e preocupantes a circular relativamente à tentativa de ocultar informação dos portugueses”, afirmou.

Ventura disse ainda não ter ficado esclarecido com as explicações dadas pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves. “Penso que nem eu nem ninguém no país ficou”, acrescentou.

O líder do Chega criticou também a nomeação de Paulo Viegas Nunes para liderar o SIRESP, considerando incompreensível que tenha sido escolhida uma figura associada à anterior gestão do sistema. “Falou-se numa reformulação do SIRESP e é nomeada a mesma pessoa que esteve nessa péssima gestão do SIRESP”, acusou, falando num “prémio à incompetência”.

Durante o debate, Ventura insistiu que o sistema “falhou e falhou e falhou”, lembrando que o SIRESP já custou “800 milhões de euros” aos contribuintes portugueses.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, rejeitou as acusações e acusou Ventura de “misturar tudo” e lançar “tiradas genéricas”.

Montenegro garantiu que o atual presidente indigitado do SIRESP exerceu funções entre abril de 2022 e março de 2024, durante a governação socialista, sublinhando que “nesse período não houve nenhum apagão”. “Esse sim, foi connosco”, admitiu o chefe do Governo, referindo-se às falhas mais recentes no sistema.

Sobre as suspeitas de condicionamento do relatório técnico, Montenegro afirmou não ter “conhecimento de nada” que indicasse qualquer tentativa de interferência por parte do Ministério da Administração Interna.

Questionado por Ventura sobre alegados emails enviados por uma adjunta do MAI para alterar conclusões do relatório, o primeiro-ministro voltou a negar ter conhecimento de qualquer situação irregular.

Também a líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, pressionou o Governo para divulgar integralmente o relatório técnico sobre o SIRESP. “O que o Governo nos deu, mais de 360 dias depois, foi um PowerPoint com um programa de investimentos e um comunicado de três páginas”, criticou.

Mariana Leitão acusou ainda o Executivo de falta de transparência e apontou atrasos em medidas prometidas, incluindo a disponibilização de telefones SIRESP para todas as juntas de freguesia do país. “O vazio das respostas do Governo sobre este tema começa a cansar”, afirmou.

Em resposta, Montenegro garantiu que o ministro da Administração Interna irá ao Parlamento prestar esclarecimentos e que o relatório será enviado aos deputados para escrutínio.

O primeiro-ministro sublinhou ainda que o Governo criou uma equipa técnica para avaliar as “grandes vulnerabilidades” do sistema e assegurou um reforço operacional no combate aos incêndios já a partir de 2026.