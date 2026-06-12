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Durante a interrupção, muitos utilizadores foram automaticamente desconectados da plataforma e encontraram dificuldades em voltar a iniciar sessão. Em vez disso, eram confrontados com uma mensagem de erro a indicar que tinha ocorrido um problema inesperado, segundo o The Independent.

Também o Messenger apresentou falhas, exibindo uma mensagem que informava os utilizadores de que "algo correu mal" e que a empresa estava a trabalhar para resolver a situação o mais rapidamente possível.

Apesar de partilharem infraestruturas tecnológicas comuns, outros serviços da Meta, como o Instagram e o WhatsApp, mantiveram-se maioritariamente operacionais.

A interrupção foi também assinalada pelo Downdetector, plataforma que monitoriza falhas em serviços digitais. O site registou um aumento significativo de queixas relacionadas com o Facebook, embora tenha igualmente apresentado problemas de funcionamento durante o mesmo período, não sendo claro se as duas situações estavam relacionadas.

Antes de ficar indisponível, o Downdetector indicava que a falha tinha começado por volta das 14h45 no Reino Unido, afetando utilizadores em várias regiões do mundo e abrangendo diferentes serviços associados ao Facebook.