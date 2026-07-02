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Moradores de Algueirão estão a relatar constrangimentos no fornecimento de eletricidade e de serviços de internet desde terça-feira, com situações distintas consoante a localização. As ocorrências têm sido reportadas em locais como a Rua Engenheiro Júlio Gomes da Silva, a Rua de Santo Estevão, a Rua do Mercado, a Praceta Progresso Clube ou a Rua Santa Catarina.

Segundo um relato enviado ao 24notícias, os problemas começaram por volta do meio-dia de terça-feira e agravaram-se cerca das 20h00, prolongando-se até ao final do dia de quarta-feira, altura em que terá regressado a eletricidade na totalidade.

"Eu não tenho internet em casa/escritório, algumas tomadas não funcionam, outros vizinhos não têm mesmo eletricidade, outros só não têm luz nas escadas do prédio. Por exemplo, numa vivenda está tudo a funcionar e na vivenda em frente não há luz. Outro vizinho só não tem internet. É estranho, porque em Mem Martins, que fica do outro lado da linha, está tudo bem", descrevia um morador.

Entre os moradores afetados circulava também a preocupação sobre eventuais cortes no fornecimento de energia por causa do calor, como tem sido verificado em França. Ao Jornal de Notícias, Nuno Amaro, especialista em energia e redes elétricas, antecipava a possibilidade de apagões em Portugal devido a eventuais avarias nos transformadores, uma vez que a maior parte das subestações elétricas está ao ar livre.

Contactada pelo 24notícias, a E-REDES esclareceu que a situação resulta de "uma avaria na rede de Baixa Tensão, na localidade de Algueirão, o que provocou alguns constrangimentos na rede de distribuição sentidos na zona".

A empresa acrescenta que "as equipas técnicas deslocaram-se ao local para reposição da normalidade na rede de distribuição, estando a localidade alimentada por recurso a gerador desde a madrugada desta quinta-feira".

Segundo a E-REDES, os trabalhos prosseguem com "a abertura de uma vala para substituição de um cabo subterrâneo, com a rede a ser reforçada para evitar futuras reincidências e dessa forma melhorar a qualidade de serviço na zona".

A distribuidora de eletricidade sublinha ainda que, "na sequência do agravamento das condições meteorológicas e dos avisos emitidos pelo IPMA e ANPC", ativou o estado de alerta do seu Plano de Atuação Operacional em Crise, mantendo as equipas mobilizadas para responder a eventuais ocorrências e garantir o normal funcionamento da rede de distribuição.

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