Num artigo de opinião no jornal Público, Henrique Gouveia e Melo, antigo candidato presidencial e antigo chefe do Estado-Maior da Armada, revelou hoje, sobre as tempestades que assolaram o país nas últimas semanas, que “a responsabilidade pela liderança é, inequivocamente, do Governo” e essa falhou nestas tempestades.

Para o almirante, “falhámos no planeamento, no aviso antecipado, nos alertas claros à população, na comunicação do perigo e no aconselhamento prático sobre o que deveria ser feito. Falhámos na prontidão desejável e na capacidade de resposta. Mas falhámos sobretudo naquilo em que nunca se deve falhar: na liderança — capaz, comprometida, atenta e empática”.

O antigo chefe do Estado-Maior da Armada fala de um “atividade governativa frenética”, que provém de uma “incapacidade, desorganização e falta de rumo”, provocando abandono, frustração e descrença no terreno — que pode levar à “radicalização”.

Para Gouveia e Melo, o primeiro-ministro "deve refletir se, perante a evidente falta de preparação e capacidade da ministra da Administração Interna, esta tem condições para permanecer no lugar”, sugerindo também uma remodelação “de alto a baixo” da Proteção Civil e a criação de uma unidade no Exército para situações deste tipo.

