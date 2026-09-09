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Uma falha técnica no sistema de controlo de tráfego aéreo do Reino Unido provocou cerca de 1.300 cancelamentos de voos e afetou dezenas de milhares de passageiros. Embora o problema tenha sido entretanto resolvido, Heathrow, Gatwick e outros aeroportos britânicos continuam esta quarta-feira a enfrentar atrasos e cancelamentos.
A avaria afetou o sistema utilizado pela NATS, a empresa responsável pelos serviços de navegação aérea no Reino Unido, e começou durante a tarde de terça-feira. A interrupção obrigou à aplicação de restrições ao tráfego e rapidamente provocou perturbações em vários aeroportos.
Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted estiveram entre os principais pontos afetados. A paralisação teve também consequências nas ligações internacionais, uma vez que vários voos foram desviados, atrasados ou cancelados.
A NATS informou que a falha tinha sido corrigida ainda na terça-feira. No entanto, a recuperação da operação não foi imediata: aviões e tripulações ficaram fora das posições previstas, obrigando as companhias aéreas a reorganizar os horários.
Em Heathrow, um dos aeroportos com maior movimento na Europa, as operações foram particularmente condicionadas. As chegadas chegaram a ser suspensas durante parte da noite, enquanto as partidas foram retomadas depois de resolvido o problema.
O aeroporto aconselhou os passageiros a verificar previamente o estado dos voos junto das companhias aéreas. Mesmo após a reposição do sistema, eram esperados atrasos devido ao efeito acumulado da interrupção.
Gatwick também registou perturbações significativas. Luton, Stansted, Birmingham, Liverpool e Edimburgo estiveram igualmente entre os aeroportos afetados.
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