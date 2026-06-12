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Segundo avançou a SIC Notícias, o sistema informático utilizado para a emissão e validação de receitas médicas encontra-se indisponível a nível nacional, afetando o normal funcionamento das farmácias. A falha está a impedir a leitura das prescrições eletrónicas e a aplicação automática das comparticipações do Estado.

Contactada pelo 24notícias, a Ordem dos Farmacêuticos confirmou que as farmácias não estão a conseguir ler as prescrições médicas, mas adiantou que tudo aponta para uma "situação temporária, provavelmente devido a um problema de rede".

Perante estes constrangimentos, os farmacêuticos estão a aconselhar os utentes a regressarem mais tarde às farmácias, aguardando que o sistema seja restabelecido.

A falha está também a afetar unidades hospitalares. Segundo a SIC, os médicos estão com dificuldades em prescrever medicação aos doentes devido à indisponibilidade dos sistemas informáticos.

Fonte do Hospital Garcia de Orta confirmou à estação televisiva que houve um problema que aparenta estar já em fase de resolução. A mesma fonte adiantou que a unidade hospitalar esteve igualmente sem acesso à internet e que a reposição dos serviços está a ser feita de forma gradual.

Também o Instituto Português de Oncologia do Porto estará a enfrentar problemas de conectividade, encontrando-se sem acesso à internet.

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