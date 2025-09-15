Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a própria empresa, a falha está a ser investigada e o restabelecimento do serviço está a ocorrer de forma gradual. Esta é a segunda avaria significativa da rede Starlink nos últimos meses.

A plataforma Downdetector, que monitoriza falhas em serviços digitais, reportou dezenas de milhares de queixas em diversos continentes. Contudo, os impactos mais sensíveis verificaram-se na Ucrânia, onde a interrupção coincidiu com operações militares em curso na região de Donetsk. “O Starlink voltou a estar em baixo em toda a linha da frente”, denunciou o comandante ucraniano Robert Brovdi numa publicação no Telegram.

Desde os primeiros meses da invasão russa, a Starlink tem sido uma peça-chave na reconstrução da infraestrutura de comunicações da Ucrânia, tanto civil, como militar. O país recebeu cerca de 50 mil terminais, dos quais 30 mil foram fornecidos com o apoio da Polónia, segundo dados oficiais. O serviço é utilizado por forças armadas, serviços de emergência, hospitais, escolas e administrações locais, sobretudo em zonas onde a rede tradicional foi destruída pelos bombardeamentos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Como funciona a Starlink?

A Starlink opera através de uma constelação de satélites de órbita baixa, colocados a cerca de 550 quilómetros de altitude, o que permite latências mais baixas e maior rapidez no acesso à Internet, mesmo em zonas remotas ou de difícil acesso. A rede está desenhada para fornecer cobertura global, incluindo em locais como oceanos, desertos, florestas ou regiões polares.

Atualmente, a SpaceX tem mais de 3 mil satélites operacionais, com planos de expansão que apontam para uma rede com até 42 mil satélites nos próximos anos.

A dependência crescente da Starlink por parte de governos, exércitos e populações civis levanta questões sobre a centralização de um recurso crítico em mãos privadas. O próprio Elon Musk já esteve envolvido em controversas decisões unilaterais, como alegadamente limitar o uso da rede em determinados contextos militares ou zonas de conflito, o que tem gerado tensão com aliados ocidentais da Ucrânia.