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A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa vai lançar um “Curso Preparatório de Introdução ao Estudo do Direito”, destinado a alunos do 11.º e 12.º ano. A iniciativa pretende proporcionar uma “aproximação aos fundamentos do Direito e às especificidades do ensino jurídico”, revela o comunicado de imprensa, contribuindo para uma “entrada mais informada e preparada no percurso universitário e ambiente académico”.

Entre 7 e 11 de setembro, o curso irá abordar “conceitos fundamentais ligados ao Direito, à Justiça e à cidadania”, mas também proporcionar aos participantes um contacto mais próximo com a realidade da faculdade. Entre os temas previstos estão o funcionamento da FDUL, os métodos de estudo e avaliação, os recursos académicos disponíveis, os núcleos estudantis e as possibilidades de carreira associadas à formação jurídica.

Estão ainda previstos conteúdos relacionados com diferentes áreas do Direito e com a “dimensão nacional e internacional da formação jurídica”. O programa inclui também momentos dedicados aos programas Erasmus e Almeida Garrett, à ligação entre a formação académica e as profissões jurídicas e à componente prática do ensino jurídico.

De acordo com a nota de imprensa, a iniciativa pretende “aproximar os participantes não apenas das matérias que irão cursar”, mas também da “realidade académica e da comunidade FDUL”, permitindo-lhes conhecer antecipadamente o ambiente universitário e algumas das exigências do ensino jurídico.

Como ja referido as inscricões estão disponíveis até dia 5 de setembro e limitadas às vagas disponíveis.

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