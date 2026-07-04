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Os mini-carros foram desenvolvidos ao longo de 6400 horas de trabalho por uma equipa de 20 designers, engenheiros e especialistas e podem atingir uma velocidade máxima de 25 km/h, de acordo com a Autosport.

O habitual desfile, realizado cerca de hora e meia antes da corrida, terá este ano um formato diferente em Silverstone. Cada piloto conduzirá um mini-carro decorado com as cores da respetiva equipa e com o seu número de competição em destaque.

Cada veículo integra cerca de 28 mil peças de lego, uma estrutura técnica de suporte, rodas de kart e outros componentes que permitem a sua utilização em pista. Os minicars pesam aproximadamente 280 quilos, dos quais 65 quilos correspondem a peças LEGO. Os 22 veículos foram construídos na fábrica da Lego, em Kladno, na República Checa, e reproduzem as cores, logótipos e identidade visual das 11 equipas de Fórmula 1 para 2026.

A iniciativa surge na sequência da experiência realizada no Grande Prémio de Miami de 2025, onde carros de lego de grande escala integraram o desfile de pilotos antes da corrida.

Apesar da aposta da Fórmula 1 na vertente de entretenimento, o piloto Max Verstappen mostrou-se crítico da iniciativa. O piloto da Red Bull afirmou que prefere o formato tradicional, em que os pilotos percorrem o circuito num camião aberto, convivem com o público e concedem entrevistas.

"Prefiro brincar com legos em casa, com as crianças. Não aqui, para ser sincero", afirmou à Viaplay. "Prefiro estar em cima de um camião, com toda a gente junta. Acho que é mais divertido e também transmite uma imagem mais profissional".

O tetracampeão do mundo recordou ainda o desfile realizado em Miami, onde ocorreram pequenas colisões entre os carros e várias peças ficaram espalhadas pela pista, considerando que esse tipo de momento não beneficia a imagem da modalidade.

"No fim de contas, somos pilotos de Fórmula 1. Acho que não devemos parecer crianças e palhaços a tentar bater uns nos outros. Não acho que seja disso que a Fórmula 1 precisa", acrescentou.

Já Emily Prazer, diretora comercial da Fórmula 1, defendeu a iniciativa, afirmando que permitirá mostrar um lado diferente da categoria e criar "um espetáculo incrível para os fãs".