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Mercedes domina a frente da grelha, com Antonelli em pole e George Russell em segundo. Lewis Hamilton qualificou-se em terceiro, seguido por Charles Leclerc. Oscar Piastri garantiu o quinto lugar à frente de Lando Norris, enquanto Max Verstappen ficou em oitavo devido a dificuldades iniciais da Red Bull. Na corrida Sprint de 19 voltas, George Russell venceu, seguido de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, com Antonelli em quinto após penalização. Russell lidera agora o campeonato com 33 pontos, Antonelli e Leclerc têm 22, e Hamilton 18.

Grelha de partida – Qualifying GP da China 2026

Kimi Antonelli – Mercedes George Russell – Mercedes Lewis Hamilton – Ferrari Charles Leclerc – Ferrari Oscar Piastri – McLaren Lando Norris – McLaren Pierre Gasly – Alpine Max Verstappen – Red Bull Racing Isack Hadjar – Red Bull Racing Oliver Bearman – Haas F1 Team Esteban Ocon – Haas F1 Team Nico Hülkenberg – Sauber Fernando Alonso – Aston Martin Lance Stroll – Aston Martin Carlos Sainz – Williams Pierre Gasly – Alpine (eliminado no Q2) Oliver Bearman – Haas (eliminado no Q1, mas já listado em 10) Jack Doohan – Alpine Gabriel Bortoleto – Sauber Liam Lawson – Red Bull Racing

A Pirelli confirmou os compostos de pneus para o fim‑de‑semana Sprint em Shangai: C2 (duro), C3 (médio) e C4 (macio), um nível mais duro do que em Melbourne. Cada piloto terá 12 jogos de pneus para o fim‑de‑semana (2 duros, 4 médios e 6 macios), mantendo-se inalterados os pneus de chuva.

A gestão de energia continua a ser crucial, já que os novos motores híbridos obrigam os pilotos a controlar o MGU-K e a recuperação de energia, influenciando desempenho em curvas e retas. As ultrapassagens tornam-se mais estratégicas devido ao “botão de boost”, mas aumentam os riscos de colisão. Os arranques podem gerar situações perigosas devido a diferenças de performance, como visto na Austrália, e o modo de reta (SLM) da aerodinâmica ativa permanece um tema de debate em termos de segurança e eficiência. O formato Sprint acrescenta pressão, com apenas uma hora de treinos antes da Sprint de sexta-feira, exigindo decisões rápidas sobre setups e estratégias.

O circuito apresenta curvas rápidas e lentas que desafiam os pneus e a recuperação de energia dos novos motores híbridos. O asfaltamento de 2024 aumentou a aderência, mas em 2025 gerou “graining”, especialmente no eixo dianteiro. Agora, ligeiramente mais envelhecido, o circuito poderá reduzir um pouco a aderência.

Tem 5,451 km de extensão, com recorde de volta de 1m32,238s estabelecido por Michael Schumacher em 2004. Apresenta curvas desafiantes, incluindo a secção rápida S formada pelas curvas 7 e 8 e combinações mais lentas nas curvas 1, 3, 6 e 14. Destaca-se a reta longa de 1,2 km entre as curvas 13 e 14, propícia a ultrapassagens e à gestão de energia.

Mercedes continua favorita, mas Ferrari e McLaren mostram‑se competitivas. Red Bull procura recuperar depois de dificuldades iniciais. O fim‑de‑semana promete decisões estratégicas complexas devido à Sprint, gestão de pneus e energia, tornando o GP da China de 2026 uma prova decisiva na segunda ronda da temporada.