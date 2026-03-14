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Mercedes domina a frente da grelha, com Antonelli em pole e George Russell em segundo. Lewis Hamilton qualificou-se em terceiro, seguido por Charles Leclerc. Oscar Piastri garantiu o quinto lugar à frente de Lando Norris, enquanto Max Verstappen ficou em oitavo devido a dificuldades iniciais da Red Bull. Na corrida Sprint de 19 voltas, George Russell venceu, seguido de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, com Antonelli em quinto após penalização. Russell lidera agora o campeonato com 33 pontos, Antonelli e Leclerc têm 22, e Hamilton 18.

Grelha de partida – Qualifying GP da China 2026

  1. Kimi AntonelliMercedes

  2. George RussellMercedes

  3. Lewis HamiltonFerrari

  4. Charles LeclercFerrari

  5. Oscar PiastriMcLaren

  6. Lando NorrisMcLaren

  7. Pierre GaslyAlpine

  8. Max VerstappenRed Bull Racing

  9. Isack HadjarRed Bull Racing

  10. Oliver BearmanHaas F1 Team

  11. Esteban OconHaas F1 Team

  12. Nico HülkenbergSauber

  13. Fernando AlonsoAston Martin

  14. Lance StrollAston Martin

  15. Carlos SainzWilliams

  16. Pierre GaslyAlpine (eliminado no Q2)

  17. Oliver BearmanHaas (eliminado no Q1, mas listado em 10)

  18. Jack DoohanAlpine

  19. Gabriel BortoletoSauber

  20. Liam LawsonRed Bull Racing

A Pirelli confirmou os compostos de pneus para o fim‑de‑semana Sprint em Shangai: C2 (duro), C3 (médio) e C4 (macio), um nível mais duro do que em Melbourne. Cada piloto terá 12 jogos de pneus para o fim‑de‑semana (2 duros, 4 médios e 6 macios), mantendo-se inalterados os pneus de chuva.

A gestão de energia continua a ser crucial, que os novos motores híbridos obrigam os pilotos a controlar o MGU-K e a recuperação de energia, influenciando desempenho em curvas e retas. As ultrapassagens tornam-se mais estratégicas devido ao “botão de boost”, mas aumentam os riscos de colisão. Os arranques podem gerar situações perigosas devido a diferenças de performance, como visto na Austrália, e o modo de reta (SLM) da aerodinâmica ativa permanece um tema de debate em termos de segurança e eficiência. O formato Sprint acrescenta pressão, com apenas uma hora de treinos antes da Sprint de sexta-feira, exigindo decisões rápidas sobre setups e estratégias.

O circuito apresenta curvas rápidas e lentas que desafiam os pneus e a recuperação de energia dos novos motores híbridos. O asfaltamento de 2024 aumentou a aderência, mas em 2025 gerou “graining”, especialmente no eixo dianteiro. Agora, ligeiramente mais envelhecido, o circuito poderá reduzir um pouco a aderência.

Tem 5,451 km de extensão, com recorde de volta de 1m32,238s estabelecido por Michael Schumacher em 2004. Apresenta curvas desafiantes, incluindo a secção rápida S formada pelas curvas 7 e 8 e combinações mais lentas nas curvas 1, 3, 6 e 14. Destaca-se a reta longa de 1,2 km entre as curvas 13 e 14, propícia a ultrapassagens e à gestão de energia.

Mercedes continua favorita, mas Ferrari e McLaren mostram‑se competitivas. Red Bull procura recuperar depois de dificuldades iniciais. O fim‑de‑semana promete decisões estratégicas complexas devido à Sprint, gestão de pneus e energia, tornando o GP da China de 2026 uma prova decisiva na segunda ronda da temporada.

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